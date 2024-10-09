Всё идёт к тому, что Эрик тен Хаг продолжит работу на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист Сэм Си, нидерландский специалист, скорее всего, избежит увольнения в ближайшее время.

Источник отмечает, что близкие к тен Хагу источники считают, что специалист способен переломить ситуацию. Эрик осознаёт, что ситуация в «Манчестер Юнайтед» сейчас не соответствует стандартам клуба.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 19 октября – против «Брентфорда».