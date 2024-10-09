Холанн прокомментировал инцидент с броском мяча в голову Габриэля

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался об инциденте, произошедшем в концовке недавнего матча Английской премьер-лиги против «Арсенала» (ничья 2:2). После позднего гола «горожан» Холанн схватил мяч и бросил его в голову защитнику «канониров» Габриэлю.

«Я мало о чём желаю в своей жизни. В пылу момента в той игре произошло то, что произошло. Что происходит на поле, остаётся на поле», - слова Холанна приводит City Xtra.

Ранее этот инцидент комментировал и Габриэль. Футболист «Арсенала» не придал ситуации большого значения, назвав провокации частью игры в футбол.