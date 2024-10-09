Субименди — о «Манчестер Сити»: «Лучшим решением для меня будет остаться в «Реал Сосьедаде»

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди высказался о возможном переходе в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят с помощью Субименди заменить травмированного Родри Эрнандеса.

— Слухи ходят всегда, но я до сих пор считаю, что лучшим решением для меня будет остаться в «Реал Сосьедаде». Мне еще многое предстоит сделать для этого клуба, я хочу здесь расти и развиваться, — приводит слова Субименди журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в летнее трансферное окно Субименди отказался переходить в «Ливерпуль». Однако позже сообщалось, что хавбек жалеет о своем решении.