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Субименди — о «Манчестер Сити»: «Лучшим решением для меня будет остаться в «Реал Сосьедаде»

09 Октября 2024 • 15:10 Комментировать (1)
Жирона
...
Реал Сосьедад
19.10 19:30

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди высказался о возможном переходе в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят с помощью Субименди заменить травмированного Родри Эрнандеса.

— Слухи ходят всегда, но я до сих пор считаю, что лучшим решением для меня будет остаться в «Реал Сосьедаде». Мне еще многое предстоит сделать для этого клуба, я хочу здесь расти и развиваться, — приводит слова Субименди журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в летнее трансферное окно Субименди отказался переходить в «Ливерпуль». Однако позже сообщалось, что хавбек жалеет о своем решении.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Реал Сосьедад Мартин Субименди ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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euro foot
09 Октября 2024 в 15:14
Видимо не жалеет он ни о чем)))
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