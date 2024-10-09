Конате: «У Мбаппе нет жизни!»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Иногда я ставлю себя на место Мбаппе. Я думаю, что если бы вокруг меня была вся эта шумиха, то не знаю, выдержал ли бы. Мбаппе это удаётся. Просто поставьте себя на его место. У него нет жизни! Ему наверняка тяжело.

Фанаты «Лилля» освистали Мбаппе? Я не понимаю этого. Когда я играл против «Тулузы» за «Ливерпуль», фанаты во Франции оказали мне исключительный приём. Партнёры по «Ливерпулю» даже думали, что я раньше играл за «Тулузу». Думаю, Мбаппе было нелегко переживать такое в своей родной стране. Это странно», - сказал Конате журналистам.