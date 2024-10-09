«Ливерпуль» нашёл замену Салаху прямо в АПЛ

«Ливерпуль» изучает рынок вингеров на случай ухода из команды Мохамеда Салаха. Слухи уже давно связывают звёздного египтянина с клубами из Саудовской Аравии. Действующий контракт Салаха с «красными» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» пристально следит за Мохаммедом Кудусом из «Вест Хэма». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают ганца в 50 миллионов евро.

Всего за «Вест Хэм» Кудус провёл 54 официальных матча, в которых записал на свой счёт 15 голов и семь результативных передач на партнёров.