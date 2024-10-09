Действующий контракт вингера Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Всё идёт к тому, что футболист не станет продлевать соглашение, ведь сейчас он не является твёрдым игроком основы. В этом сезоне Сане ещё ни разу не попадал в стартовый состав мюнхенской команды.

Как сообщает портал TodoFichajes, подписать Сане хочет «Ньюкасл». За счёт саудовских денег «сороки» имеют преимущество в борьбе за футболиста, которому в январе исполнится 29 лет.

Как известно, Лерой Сане ранее уже выступал в Англии – в 2016-2020 годах он представлял «Манчестер Сити».

Ранее появлялась информация об интересе к Сане со стороны «Барселоны».