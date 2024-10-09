Клубы АПЛ обвиняют «Манчестер Сити» в превышении полномочий

«Манчестер Сити» и Английская премьер-лига по-разному интерпретировали результаты Арбитражного трибунала по их спору, касающегося правил о сделках с ассоциированными сторонами. Официальные заявления «горожан» и АПЛ звучат так, будто каждая сторона ощущает себя победителем.

В итоге «Манчестер Сити» разослал всем остальным 19 клубам АПЛ письмо. В нём говорится, что заявление АПЛ не соответствуют действительности, и что «горожане» в целом выиграли дело, хоть и несколько их претензий на самом деле были отклонены.

Как сообщает The Telegraph, теперь другие клубы АПЛ недовольны «Манчестер Сити». Эти клубы обвиняют «горожан» в попытке самостоятельного управления лигой, ведь чемпионы Англии порекомендовали связываться с ними, а не с лигой, когда речь идёт о разъяснениях по этому делу.