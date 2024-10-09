«Ливерпуль» узнал плохие новости по Алиссону

На выходных «Ливерпуль» проводил гостевой матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» и выиграл с минимальным счётом 1:0. Ложкой дёгтя для мерсисайдцев стала травма вратаря Алиссона, из-за которой бразильцу понадобилась замена.

Как сообщает The Times, восстановление Алиссона не будет быстрым. Бразильский вратарь вернётся в строй только после ноябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Ранее появлялась информация о том, что «Ливерпуль» может ускорить переход Георгия Мамардашвили.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В семи турах команда Арне Слота набрала 18 очков.