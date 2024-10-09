Мадуэке оценил игру Палмера

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке прокомментировал игру полузащитника Коула Палмера в нынешнем сезоне. Напомним, англичанин в этом розыгрыше Премьер-лиги уже отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 7 матчах.

«Я думаю, что для него нет никаких пределов. Я не знаю, каков его предел, не могу сказать. Коул – очень уникальный игрок. Это тот тип футболиста, который не чувствует давления в самых напряжённых ситуациях», – цитирует Мадуэке The Athletic.

Палмер является лидером Английской премьер-лиги по количеству результативных действий в нынешнем сезоне. Прошлую кампанию Коул также закончил в качестве лидера АПЛ по количеству голевых действий.