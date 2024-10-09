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Клопп высказался о своей новой работе

09 Октября 2024 • 11:22 Комментировать

Экс-наставник «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп дал комментарий после назначения на пост главы руководителя футбольных операций «Ред Булл».

«Мне интересно заниматься развитием и поддержкой новых футбольных талантов, которые будут в моем распоряжении», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба компании.

Напомним, что последним местом работы Клоппа на клубном уровне был «Ливерпуль». Немецкий специалист покинул мерсисайдскую команду по завершении прошлого сезона. Он занимал пост главного тренера «красных» с 2015 по 2024 год. Под его руководством команда выиграла АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп
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