Назван самый дорогой состав: «Манчестер Сити» - второй, «Барселона» - пятая

Эксперты CIES (Международный центр спортивных исследований) представили клубы с самыми дорогими составами в мире. Первую строчку занял мадридский «Реал» с общим ценником в размере 1,728 миллиарда евро.

Вторым стал английский «Манчестер Сити». Стоимость состава действующего чемпиона АПЛ составляет 1,471 млрд. Топ-3 замыкает лондонский «Челси» - 1,388 миллиарда евро.

В десятку лучших также попали: «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Байер».

Среди российских клубов самый дорогой состав у петербургского «Зенита». Общая стоимость составляет 237 миллионов евро.