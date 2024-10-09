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Клопп официально устроился на новой работе

09 Октября 2024 • 10:48 Комментировать

Звезда тренерского цеха Юрген Клопп получил новую работу. Немецкий специалист официально назначен на пост руководителя футбольных операций «Ред Булл».

Напомним, что предыдущим местом работы Юргена был английский «Ливерпуль». Он покинул пост главного тренера мерсисайдского гранда по окончании сезона-2023/2024. Вместо Клоппа «красных» возглавил нидерландский специалист Арне Слот.

Кроме того, немецкий специалист известен по работе в Бундеслиге. Юрген руководил «Майнцем» и дортмундской «Боруссией». После ухода из «Ливерпуля» появились слухи о заинтересованности мадридского «Реала» в услугах немца.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп
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