Невилл: «Ничья дала тен Хагу ещё время в «Манчестер Юнайтед»

«Не думаю, что должны быть серьезные решения после встречи в Бирмингеме. Ничейный результат дал тен Хагу дополнительное время. У команды был ужасный старт в АПЛ. Когда приходится говорить, что ничья с «Астон Виллой» - хороший результат, это говорит о том, насколько высоко поднялась эта команда, но также свидетельствует о сниженной планке «МЮ», - передает слова эксперта Sky Sports.