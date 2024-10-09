Невилл: «Ничья дала тен Хагу ещё время в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением относительно будущего наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
«Не думаю, что должны быть серьезные решения после встречи в Бирмингеме. Ничейный результат дал тен Хагу дополнительное время. У команды был ужасный старт в АПЛ. Когда приходится говорить, что ничья с «Астон Виллой» - хороший результат, это говорит о том, насколько высоко поднялась эта команда, но также свидетельствует о сниженной планке «МЮ», - передает слова эксперта Sky Sports.
Матч «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:0. По итогам семи туров «красные дьяволы» набрали восемь баллов и занимают 14-е место.
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