Клопп нашёл новую работу после «Ливерпуля»

Немецкий специалист Юрген Клопп определился с новым местом работы. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, экс-тренер «Ливерпуля» станет новым глобальным руководителем футбольных операций в системе «Ред Булл».

Юрген приступит к работе в начале следующего года. Клопп ушел с поста главного тренера «красных» по завершении прошлого сезона. До работы в английском топ-клубе немецкий специалист занимал пост рулевого «Майнца» и дортмундской «Боруссии».

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Клоппу со стороны мадридского «Реала».