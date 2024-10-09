Салах и де Брёйне могут перейти в один клуб

Два звездных футболиста АПЛ могут переехать в один клуб МЛС. Речь идет о бельгийском полузащитнике Кевине де Брёйне и египетском форварде Мохамеде Салахе.

Согласно данным TBR Football, в подписании игроков заинтересован «Сан-Диего». Этот клуб планирует попасть в МЛС в следующем году. Руководство хочет усилить состав известными игроками. Конкуренцию американцам в подписании Салаха и де Брёйне собираются составить клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Трудовые соглашения футболистов со своими клубами истекают летом 2025 года. Салах является игроком «Ливерпуля», а де Брёйне защищает цвета «Манчестер Сити».