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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни выбрал лучшего футболиста Англии - это не Беллингем и Кейн

09 Октября 2024 • 07:57 Комментировать

Экс-форвард «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, кого считает лучшим английским футболистом в настоящий момент.

«Фил Фоден – лучший для меня. В этом сезоне он пока не проявил себя ярко, но в своей оптимальной форме Фил является лучшим в Англии. Можно еще отметить Беллингема и Палмера, но мой выбор в пользу Фодена», - передает слова Руни Talksport.

Напомним, что Фила признали лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 24-летний полузащитник поучаствовал в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями. «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Фил Фоден
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