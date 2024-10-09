Руни выбрал лучшего футболиста Англии - это не Беллингем и Кейн

«Фил Фоден – лучший для меня. В этом сезоне он пока не проявил себя ярко, но в своей оптимальной форме Фил является лучшим в Англии. Можно еще отметить Беллингема и Палмера, но мой выбор в пользу Фодена», - передает слова Руни Talksport.