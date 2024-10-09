Руни выбрал лучшего футболиста Англии - это не Беллингем и Кейн

Экс-форвард «МЮ» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, кого считает лучшим английским футболистом в настоящий момент.
«Фил Фоден – лучший для меня. В этом сезоне он пока не проявил себя ярко, но в своей оптимальной форме Фил является лучшим в Англии. Можно еще отметить Беллингема и Палмера, но мой выбор в пользу Фодена», - передает слова Руни Talksport.
Напомним, что Фила признали лучшим игроком прошлого розыгрыша чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги 24-летний полузащитник поучаствовал в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями. «Манчестер Сити» занимает третье место в таблице АПЛ.
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