Ямаль – второй в топ-чемпионатах по обводкам, Мбаппе – четвёртый

Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе попали в пятёрку игроков с наибольшим количеством успешных обводок в пяти ведущих европейских чемпионатах.

17-летний вингер «Барселоны» располагается на второй строчке с 27 обыгрышами один в один, уступая только Чидере Эджуке из «Севильи» (28). При этом экс-футболист ЦСКА провёл на поле гораздо меньше времени.

Третье место занимает Мосес Симон, представляющий цвета «Нанта» (25). Далее в рейтинге следует Мбаппе – у французской звезды мадридского «Реала» 23 успешные попытки дриблинга. Аналогичный показатель и у Мохаммеда Кудуса, выступающего за «Вест Хэм».