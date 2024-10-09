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Ямаль – второй в топ-чемпионатах по обводкам, Мбаппе – четвёртый

09 Октября 2024 • 07:24 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе попали в пятёрку игроков с наибольшим количеством успешных обводок в пяти ведущих европейских чемпионатах.

17-летний вингер «Барселоны» располагается на второй строчке с 27 обыгрышами один в один, уступая только Чидере Эджуке из «Севильи» (28). При этом экс-футболист ЦСКА провёл на поле гораздо меньше времени.

Третье место занимает Мосес Симон, представляющий цвета «Нанта» (25). Далее в рейтинге следует Мбаппе – у французской звезды мадридского «Реала» 23 успешные попытки дриблинга. Аналогичный показатель и у Мохаммеда Кудуса, выступающего за «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Севилья Вест Хэм Нант Килиан Мбаппе Чидера Эджуке Мохаммед Кудус Ламин Ямаль ещё теги

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
09 Октября 2024 в 07:55
ай а пачиму-то ингерский лось лучшее усех.. А-ха-ха-ха! )))
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