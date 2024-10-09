Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги не заинтересовался предложением «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» ищут потенциального преемника Эрику тен Хагу и, по слухам, считали рулевого «нерадзурри» одним из приоритетных кандидатов. По сообщениям FcInterNews, Индзаги действительно предлагали работу в «Манчестер Юнайтед» в сентябре. 48-летний специалист получил телефонный звонок от посредника, но был краток: «Нет, спасибо».

Контракт Симоне Индзаги с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Под руководством наставника миланский гранд трижды становился победителем Суперкубка Италии, дважды выигрывал местный кубок и однажды добился триумфа в Серии А.