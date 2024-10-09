Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон получил предложение возглавить другой клуб

Наставник Райан Мэйсон, занимающий должность ассистента Анге Постекоглу в «Тоттенхэме», может начать самостоятельный тренерский путь.

В приглашении 33-летнего англичанина заинтересован «Андерлехт» – бельгийский клуб видит его своим главным тренером. Постекоглу уже дал Мэйсону зелёный свет на ведение переговоров, докладывает журналист Том Оллнатт. Руководство «шпор» также не будет препятствовать уходу ассистента, если тот решится на этот шаг, однако для осуществления сделки «Андерлехту» придётся выплатить лондонцам компенсацию.

Райан Мэйсон занимает должность в тренерском штабе «Тоттенхэма» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.