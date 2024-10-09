В «Манчестер Сити» приняли решение по вратарю Ортеге, который хочет уйти

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега хотел бы регулярно выходить на поле.

Прошедшим летом немец продлил контракт с «горожанами» до 2026 года. Он мог стать новым «первым номером» команды Хосепа Гвардиолы в случае переезда Эдерсона в Саудовскую Аравию, однако бразилец остался. В нынешней кампании Ортега снова играет роль дублёра, чем, по слухам, не слишком доволен. Считается, что 31-летний футболист готов рассмотреть возможность ухода из «Манчестер Сити» уже зимой, но клуб не собирается его отпускать. Как сообщает журналист Майкл Плант, руководство манчестерского гранда не станет рассматривать предложения по вратарю в январе.

В текущей кампании Штефан Ортега провёл два матча, пропустив один гол.