Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Сити» приняли решение по вратарю Ортеге, который хочет уйти

09 Октября 2024 • 06:19 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
20.10 16:00

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега хотел бы регулярно выходить на поле.

Прошедшим летом немец продлил контракт с «горожанами» до 2026 года. Он мог стать новым «первым номером» команды Хосепа Гвардиолы в случае переезда Эдерсона в Саудовскую Аравию, однако бразилец остался. В нынешней кампании Ортега снова играет роль дублёра, чем, по слухам, не слишком доволен. Считается, что 31-летний футболист готов рассмотреть возможность ухода из «Манчестер Сити» уже зимой, но клуб не собирается его отпускать. Как сообщает журналист Майкл Плант, руководство манчестерского гранда не станет рассматривать предложения по вратарю в январе.

В текущей кампании Штефан Ортега провёл два матча, пропустив один гол.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Октября
06:19
В «Манчестер Сити» приняли решение по вратарю Ортеге, который хочет уйти
05:43
Уход спортивного директора «Манчестер Сити» не повлияет на будущее Гвардиолы
05:06
«Аль-Наср» готовит невероятное предложение для суперзвезды АПЛ
04:46
Стало известно, кто может быть назначен новым спортивным директором «Манчестер Сити»
07 Октября
22:34
«Манчестер Сити» нацелился на одноклубника Захаряна
18:58
Холанн и Палмер номинированы на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре
03:46
Гвардиола согласовал с «Манчестер Сити» свой уход в 2025 году
01:47
Бонуччи вспомнил, как мог перейти в «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
01:02
Гвардиола вспомнил, как Эдерсон мог уйти из «Манчестер Сити» летом
06 Октября
22:10
«Манчестер Сити» нашёл замену Родри
21:28
«ПСЖ» нашёл звёздную замену Доннарумме в АПЛ
01:48
Риччи – об интересе «Манчестер Сити»: «Это приятно, но не стоит зацикливаться»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» потеряла форварда в самом начале матча «Манчестер Юнайтед» может сегодня уволить тен Хага – названо условие Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу В «Крыльях Советов» высказались о будущем Осинькина Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - «Химки» Аршавин выбрал новый клуб Осинькину Флик рассказал, за счёт чего «Барселона» обыграла «Алавес»
Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник
Спортивные новости
«Металлург» сломил сопротивление московского «Динамо» в матче КХЛ Канарейкин объяснил неудачные результаты «Авангарда» СКА «перестрелял» «Локомотив» в матче КХЛ Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Октября
07:24 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – второй в топ-чемпионатах по обводкам, Мбаппе – четвёртый
07:06 · Англия. Премьер-лига
Симоне Индзаги дал краткий ответ, когда ему предложили возглавить «Манчестер Юнайтед»
06:48 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон получил предложение возглавить другой клуб
06:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» приняли решение по вратарю Ортеге, который хочет уйти
05:43 · Англия. Премьер-лига
Уход спортивного директора «Манчестер Сити» не повлияет на будущее Гвардиолы
05:24 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» – лучший в топ-5 лигах по созданным моментам, Сака – второй
05:14 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш прокомментировал уход Иньесты
05:06 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» готовит невероятное предложение для суперзвезды АПЛ слухи
04:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто может быть назначен новым спортивным директором «Манчестер Сити»
02:17 · Англия. Премьер-лига
​Лофтус-Чик может покинуть «Милан»
02:15 · Англия. Премьер-лига
​Пакета может быть дисквалифицирован пожизненно за ставки
00:59 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что не устраивает игроков «Манчестер Юнайтед» в методах тен Хага слухи
00:20 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен жёстко высказался о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Мне хватило двух игр»
00:06 · Англия. Премьер-лига
Грилиш считает, что заслуживал поехать на Евро
08 Октября
23:20 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель объяснил, почему не хочет увольнения тен Хага
22:09 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага 1
18:30 · Англия. Премьер-лига
Каррик хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх высказался о тренере «Ливерпуля» Слоте
17:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить звезду за 120 млн евро слухи
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не связывался с Тухелем
17:10 · Англия. Премьер-лига
Названы лучшие трансферы «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге: Антони – на последнем месте
16:49 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» чуть не лишился пальца, когда мыл посуду
16:43 · Англия. Премьер-лига
Магуайр высказался о своей травме
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может вернуться за Шешко летом 1
12:44 · Англия. Премьер-лига
Мойес высоко оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 3
Все новости