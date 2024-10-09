Уход спортивного директора «Манчестер Сити» не повлияет на будущее Гвардиолы

Спортивный директор Чики Бегиристайн покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона.

Испанский функционер работает в клубе с 2012 года. До переезда в Англию он трудился в «Барселоне», где также пересёкся с Хосепом Гвардиолой. По данным журналиста Джеймса Дакера, уход Бегиристайна не должен повлиять на решение тренера «горожан» по будущему, несмотря на близкие отношения между ними.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» также истекает летом 2025 года. В настоящий момент неизвестно, каковы дальнейшие планы наставника, но его уход считается вполне вероятным.