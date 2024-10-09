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Игрок «Барселоны» – лучший в топ-5 лигах по созданным моментам, Сака – второй

09 Октября 2024 • 05:24 Комментировать
Барселона
...
Севилья
20.10 22:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас возглавляет рейтинг пяти ведущих европейских лиг по количеству созданных голевых моментов.

Бразилец отдал 32 передачи под удар в текущем розыгрыше Ла Лиги. Второе место в списке, согласно данным WhoScored, занимает Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (27), сыгравший на два матча меньше. Третий – Кевин Штёгер из «Боруссии» Мёнхенгладбах (26).

Следом располагается звезда «Вильярреала» Алекс Баэна (25), а пятую строчку делят сразу три представителя Премьер-лиги – Коул Палмер («Челси»), Андреас Перейра («Фулхэм») и Дуайт Макнил («Эвертон»), у которых по 23 паса под удар.

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