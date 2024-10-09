Бруну Фернандеш прокомментировал уход Иньесты

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о решении Андреса Иньесты завершить карьеру футболиста.

Знаменитый экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании повесил бутсы на гвоздь в 40-летнем возрасте.

«Мне повезло расти, наблюдая за твоей игрой. Спасибо за всё, что ты дал футболу. Пример личности и скромности», – написал в социальных сетях португальский хавбек «красных дьяволов».

Андрес Иньеста стал девятикратным победителем Ла Лиги и четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», а с испанской национальной командой дважды выиграл чемпионат Европы и однажды стал триумфатором чемпионата мира.