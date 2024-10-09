Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может переехать в Саудовскую Аравию следующим летом.

Контракт 33-летнего футболиста с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона. Как сообщает Goal, ссылаясь на Team Talk, «Аль-Наср» намерен переманить бельгийца в свои ряды, предложив ему зарплату в размере 1 млн фунтов стерлингов (почти 1,2 млн евро) в неделю. «Сан-Диего» из МЛС также претендует на звёздного хавбека, однако в «Аль-Насре» уверены, что возьмут верх в споре за лидера «Сити».

Недавно в прессе появились сведения о том, что подписать Кевина де Брёйне «Аль-Насру» рекомендует лично Криштиану Роналду.