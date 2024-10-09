Стало известно, кто может быть назначен новым спортивным директором «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» ищет нового спортивного директора. Чики Бегиристайн, ныне занимающий эту должность, покинет клуб по окончании сезона. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в качестве приоритетного варианта замены испанцу «горожане» обозначили Угу Виану, ныне работающего в лиссабонском «Спортинге».

Бегиристайн пришёл в «Манчестер Сити» в 2012 году, за четыре года до назначения Хосепа Гвардиолы, с которым ранее сотрудничал в «Барселоне».

Угу Виана занимает должность в «Спортинге» с 2018 года. Он помог португальскому гранду провернуть ряд успешных трансферных сделок, чем и привлёк интерес «Сити».