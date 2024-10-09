​Лофтус-Чик может покинуть «Милан»

Английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик может вернуться к себе на родину, как сообщает fichajes.net, итальянский «Милан» получает предложения по поводу продажи игрока и готов отреагировать на них. Главным претендентом на услуги английского полузащитника называют «Вест Хэм» под руководством баскского тренера Хулена Лопетеги.

Но, в любом случае, расставание Лофтус-Чика с «Миланом» может случиться не ранее января, то есть очередного трансферного окна в европейском футболе. В прошлом Лофтус-Чик выступал за лондонский «Челси», а в «Милан» он перебрался летом 2023 года.