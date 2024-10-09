​Пакета может быть дисквалифицирован пожизненно за ставки

Бразильский футболист Лукас Пакета, выступающий за лондонский «Вест Хэм», может быть дисквалифицирован по той же причине, что и Сандро Тонали в прошлом году - игры на тотализаторе. Но в отличие от Тонали Пакете грозит более серьёзное наказание - вплоть до пожизненной дисквалификации, по крайней мере, в Англии.

Футбольная Ассоциация уже инициировала расследование и в течение восьми недель изучала телефон футболиста, сообщает The Sun. Поговаривают, что речь идёт о периоде с ноября 2022 года по август 2023 года. Впрочем, если решение и будет принято, то, скорее всего, лишь после окончания сезона.