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​Пакета может быть дисквалифицирован пожизненно за ставки

09 Октября 2024 • 02:15 Комментировать

Бразильский футболист Лукас Пакета, выступающий за лондонский «Вест Хэм», может быть дисквалифицирован по той же причине, что и Сандро Тонали в прошлом году - игры на тотализаторе. Но в отличие от Тонали Пакете грозит более серьёзное наказание - вплоть до пожизненной дисквалификации, по крайней мере, в Англии.

Футбольная Ассоциация уже инициировала расследование и в течение восьми недель изучала телефон футболиста, сообщает The Sun. Поговаривают, что речь идёт о периоде с ноября 2022 года по август 2023 года. Впрочем, если решение и будет принято, то, скорее всего, лишь после окончания сезона.


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лукас Пакета
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