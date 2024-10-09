Не все игроки «Манчестер Юнайтед» довольны главным тренером Эриком тен Хагом.

Специалист рискует потерять работу до окончания паузы на матчи сборных из-за неубедительного начала сезона. По сведениям Mail Sport, среди футболистов также есть недовольные методами тен Хага: некоторые из них считают, что тренер слишком увлекается ротацией. В беседах с журналистами рулевой объясняет перестановки в составе усталостью игроков, однако это не всегда соответствует действительности. Многие предпочли бы чаще играть, чтобы быстрее набрать оптимальную форму.

В своём следующем матче «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Брентфорд». Встреча пройдёт 19 октября.