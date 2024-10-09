Ван Бастен жёстко высказался о новичке «Манчестер Юнайтед»: «Мне хватило двух игр»

Бывший нидерландский футболист Марко ван Бастен не понимает, что «Манчестер Юнайтед» нашёл в Мануэле Угарте.

«Красные дьяволы» приобрели уругвайского полузащитника минувшим летом, заплатив за него «ПСЖ» 50 млн евро.

«Почему вдруг Эрик тен Хаг решил потратить 50 млн на Угарте? Это странно.

Он провёл только два матча? Да, и мне хватило этих двух игр, чтобы понять, что он не стоит даже 25% от этой суммы», – приводят нидерландские СМИ слова ван Бастена.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после семи туров. В ближайшее время Эрик тен Хаг может быть уволен.