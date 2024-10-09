Грилиш считает, что заслуживал поехать на Евро

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш считает, что помог бы сборной Англии на Евро-2024.

Футболист «горожан» попал в расширенную заявку «трёх львов» на турнир, однако не был включён Гаретом Саутгейтом в итоговый состав.

«Честно говоря, я был не совсем согласен с этим решением. На каждой позиции нужен баланс, я считаю себя опытным игроком. Я выиграл много всего», – сказал в интервью BBC 5 Live Sport Грилиш.

Напомним, сборная Англии добралась до финала чемпионата Европы, где уступила Испании (1:2). Вскоре после завершения турнира Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера команды.