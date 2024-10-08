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Шмейхель объяснил, почему не хочет увольнения тен Хага

08 Октября 2024 • 23:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о возможном увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера команды.

Недавний матч против «Астон Виллы», завершившийся безголевой ничьей, может стать для нидерландского наставника последним во главе «красных дьяволов». В настоящий момент руководство клуба всерьёз рассматривает возможность отставки специалиста, хотя итоговое решение ещё не принято.

«Я буду поддерживать тен Хага, пока он здесь, потому что я желаю клубу лучшего. Я не хочу, чтобы «Юнайтед» постоянно менял тренеров.

Надеюсь, тен Хага не уволят – сейчас нам нужна стабильность. В последние два года ему мешали многие обстоятельства, но теперь у него есть нужные игроки – пусть он покажет нам, каков его план, куда он может привести клуб. Если ничего не сработает, тогда, может быть, поговорим о переменах», – цитирует Utd District Шмейхеля.

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