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В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага

08 Октября 2024 • 22:09 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ещё может быть уволен в ближайшее время.

Во вторник руководители клуба встретились для обсуждения дальнейшего сотрудничества с нидерландским наставником, однако ситуация так и не прояснилась – решение не было принято, докладывает журналист Джейми Джексон. Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» хотят найти тен Хагу замену, прежде чем отправлять его в отставку.

Об увольнении Эрика тен Хага может быть объявлено в ближайшие дни. Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры по данному вопросу.

В последнем матче перед международной паузой «красные дьяволы» сыграли в нулевую ничью с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРЕНТФОРД
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Комментарии (1) Все комментарии
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ЯРЫЙ БРЮС
08 Октября 2024 в 23:30
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