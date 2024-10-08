В «Манчестер Юнайтед» отложили принятие решения по будущему тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ещё может быть уволен в ближайшее время.

Во вторник руководители клуба встретились для обсуждения дальнейшего сотрудничества с нидерландским наставником, однако ситуация так и не прояснилась – решение не было принято, докладывает журналист Джейми Джексон. Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» хотят найти тен Хагу замену, прежде чем отправлять его в отставку.

Об увольнении Эрика тен Хага может быть объявлено в ближайшие дни. Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры по данному вопросу.

В последнем матче перед международной паузой «красные дьяволы» сыграли в нулевую ничью с «Астон Виллой».