Каррик хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик хотел бы вернуться в клуб в какой-либо роли. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Сэма Си.

Ранее Каррик входит в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» и был исполняющим обязанности рулевого команды. С конца октября 2022 года Майкл тренирует «Мидлсбро», который выступает в Чемпионшипе – во втором по рангу футбольном дивизионе Англии.

Стоит сказать, что в ближайшее время «Манчестер Юнайтед» может уволить с поста главного тренера команды Эрика тен Хага. Команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.