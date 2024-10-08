Гравенберх высказался о тренере «Ливерпуля» Слоте

«Я выполняю свою работу. Главный тренер вселяет в меня уверенность. Мы часто общаемся на тему футбола. У нас схожее мышление. В текущем сезоне моя задача – играть еще больше, чем в прошлом сезоне. Я движусь к этому», - передает слова хавбека телеканал ESPN.