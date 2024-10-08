«Манчестер Сити» ведёт работу по усилению состава команды, думая в том числе о возможном уходе из клуба полузащитника Кевина де Брёйне. Как сообщает TodoFichajes, «горожане» нацелены на подписание контракта с Флорианом Вирцем. По данным источника, чемпион Англии последних лет находится в продвинутых переговорах по 21-летней звезде «Байера».

«Байер» рассчитывает выручить за Вирца 120 миллионов евро, и «Манчестер Сити», судя по всему, будет готов удовлетворить этот запрос.

Стоит сказать, что слухи связывают Флориана Вирца и с другими статусными европейскими клубами, в частности с «Реалом» и «Баварией».