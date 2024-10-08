«Манчестер Юнайтед» не связывался с Тухелем

«Манчестер Юнайтед» во вторник на собрании руководства может принять решение о расставании с Эриком тен Хагом. Результаты команды в этом сезоне, мягко говоря, не впечатляют – в Премьер-лиге команда располагается лишь на 14-й позиции в таблице.

В последнее время слухи связывали «Манчестер Юнайтед» с Томасом Тухелем. Впрочем, как сообщает Sky Sports, «красные дьяволы» с немецким специалистом не связывались.

В настоящий момент 51-летний Тухель не имеет клубной прописки. По завершению сезона 2023/2024 Тухель покинул «Баварию».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 19 октября – против «Брентфорда».

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