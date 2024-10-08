Названы лучшие трансферы «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге: Антони – на последнем месте

На станицах портала Goal был опубликован рейтинг из 20 трансферов «Манчестер Юнайтед» во времена тренерской работы Эрика тен Хага.

На первой позиции расположился трансфер Нуссаира Мазрауи из «Баварии» за 13 миллионов фунтов. Второе место у бесплатного подписания Джонни Эванса, а тройку замыкает вратарь Алтай Байиндыр из «Фенербахче», за которого заплатили 4 миллиона фунтов.

На обратной стороне списке располагаются известные игроки. На последнем, 20-м месте, идёт Антони, на которого было потрачено 85 миллионов фунтов. А на 19-й позиции расположился Мэйсон Маунт с ценником в 60 миллионов фунтов.