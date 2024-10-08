Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» чуть не лишился пальца, когда мыл посуду

Защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе серьёзно травмировал палец во время мытья посуды. Как сообщает Daily Mail, воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» сильно порезался о битое стекло. 26-летний Туанзебе мог лишиться большого пальца, но медикам удалось спасти конечность.

В сезоне 2024/2025 Туанзебе провёл за «Ипсвич» шесть матчей. В них защитник не отмечался результативными действиями в виде голов или голевых передач на партнёров.

На текущий момент «Ипсвич» располагается на 17-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В семи прошедших турах команда смогла набрать всего лишь четыре зачётных балла.