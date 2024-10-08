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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр высказался о своей травме

08 Октября 2024 • 16:43 Комментировать
Астон Вилла
0:0
Манчестер Юнайтед

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался насчёт травмы, которую он получил в матче Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» (0:0).

«Расстроен из-за травмы, полученной на выходных. Несколько недель я пропущу, но вернусь сильнее», - написал Магуайр в социальных сетях.

В сезоне 2024/2025 Гарри Магуайр провёл за «Манчестер Юнайтед» девять матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол.

На текущий момент, после семи сыгранных туров, «Манчестер Юнайтед» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала восемь очков (две победы, две ничьи, три поражения).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр

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