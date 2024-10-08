«Арсенал» может вернуться за Шешко летом

Лондонский «Арсенал» летом может возобновить интерес к нападающему «РБ Лейпцига» Беньямину Шешко. По информации от журналиста Чарли Уоттса, команда Микеля Артеты не исключает трансфер словенского форварда в обозримом будущем.

Напомним, «Арсенал» летом входил в число претендентов на Шешко, но нападающий в конечном итоге принял решение остаться в своём нынешнем клубе. После подписания нового контракта с «РБ Лейпцигом» у форварда в контракте появилась сумма отступных в районе 50 миллионов евро.

Шешко начал новый сезон в Бундеслиги двумя голами и двумя результативными передачами в шести матчах.