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Мойес высоко оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

08 Октября 2024 • 12:44 Комментировать

Известный британский тренер Дэвид Мойес поделился мнением о работе наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Тен Хаг показывает хорошую стойкость в непростой ситуации. Ему нужно отдать должное за самообладание. Его работа сопряжена с большим давлением. Хочу сказать, что Эрик проделывает отличную работу», - приводит слова Мойеса Metro.

В последнем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде расписал мировую с бирмингемской «Астон Виллой» со счетом 0:0. После семи туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес Эрик тен Хаг ещё теги
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