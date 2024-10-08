Мойес высоко оценил работу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Известный британский тренер Дэвид Мойес поделился мнением о работе наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
«Тен Хаг показывает хорошую стойкость в непростой ситуации. Ему нужно отдать должное за самообладание. Его работа сопряжена с большим давлением. Хочу сказать, что Эрик проделывает отличную работу», - приводит слова Мойеса Metro.
В последнем матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде расписал мировую с бирмингемской «Астон Виллой» со счетом 0:0. После семи туров Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали восемь очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
Бан пользователя