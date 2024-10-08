«Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ

Арбитражный трибунал вынес решение по спору между «Манчестер Сити» и Английской премьер-лигой. «Горожане» накануне сообщили о своей победе в деле против правил лиги по сделкам с ассоциированными сторонами (APT). АПЛ, в свою очередь, тоже излучала позитив в своём заявлении. Лига сообщила, что трибунал отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити», а правила просто нуждаются в небольшой корректировке.

Как стало известно The Times, «Манчестер Сити» разослал письма всем 19 другим клубам чемпионата. «Горожане» разъяснили вердикт и подчеркнули, что АПЛ ввела всех в заблуждение своим заявлением.

Юридический консультант «Манчестер Сити» заявил, что правила APT были признаны незаконными и не подлежащими принудительному исполнению.