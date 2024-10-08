Тен Хаг считает, что его не уволят – тренер «Манчестер Юнайтед» уехал в отпуск

Во вторник состоится заседание руководителей «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что на мероприятии будет обсуждаться будущее главного тренера команды Эрика тен Хага. «Красные дьяволы» показывают плохие результаты и занимают лишь четырнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Как сообщает The Telegraph, тен Хаг считает, что его не уволят во время текущей паузы на матчи сборных. Нидерландец не увидел никаких признаков готовящейся отставки, и он отправился в мини-отпуск.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 19 октября, - против «Брентфорда» на своём поле.