Лено отказался ехать в сборную Германии и сделал заявление

Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено отказался ехать в расположение сборной Германии на октябрьский сбор. По словам 32-летнего футболиста, такое решение он принял из-за того, что он не будет играть.

«Мне сказали, что я не получу игрового времени. Вот почему я решил тренироваться в Лондоне. Нагельсманн знает, что я всегда рядом, когда они во мне нуждаются, когда я действительно могу помочь команде», - цитирует Лено немецкий Sky.

В октябре сборная Германии проведёт два товарищеских матча – против Боснии и Герцеговины (11 октября) и против Нидерландов (14 октября).