Холанн обратился к «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поблагодарил клуб и фанатов за поддержку. Норвежский бомбардир разместил соответствующий пост в социальных сетях.
«Парни, всем привет. Хочу выразить слова благодарности клубу и нашим болельщикам за поддержку в последние недели. Я смотрю только вперед и концентрируюсь на том, что будет дальше», - говорится в публикации нападающего.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний бомбардир поучаствовал в семи поединках. Холанн записал на свой счет десять забитых мячей. Эрлинг сейчас является самым дорогим футболистом в мире. Рыночная стоимость форварда оценивается в 200 миллионов евро.
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