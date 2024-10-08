Экс-игрок «Интера» Казадеи: «В детстве я болел за «Милан», а моим кумиром был Кака»

Полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи признался, что в детстве болел за итальянский «Милан». Отметим, что хавбек является воспитанником главных конкурентов «россонери» в лице миланского «Интера».

«В детстве я болел за «Милан», моим кумиром был Кака. Моим первым клубом в качестве профессионального футболиста был «Интер». Они решили продать меня, но я не испытывал никаких обид», – цитирует Казадеи Tuttosport.

«Интер» в 2022 году получил за Казадеи 12 миллионов евро компенсации от «Челси». В этом сезоне Чезаре не провёл ни одного матча в Английской премьер-лиге, но зато выходил на поле в матчах Кубка лиги и Лиги конференций.