Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в европейскую топ-сборную

Испанский специалист Хосеп Гвардиола может сменить место работы по завершении нынешнего сезона. В настоящий момент он занимает пост главного тренера «Манчестер Сити».

Согласно сведениям журналистов портала Todofichajes, в услугах звездного наставника заинтересована футбольная федерация Англии. Гвардиола может стать следующим главным тренером «трёх львов». После ухода Гарета Саутгейта исполняющим обязанности рулевого национальной команды является Ли Карсли.

Гвардиола занимает пост наставника «горожан» с лета 2016 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в следующем году.