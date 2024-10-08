«Бавария» может потерять Лероя Сане

Вингер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лерой Сане имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, несколько клубов АПЛ проявляют заинтересованность в переходе 28-летнего футболиста. Потенциальные работодатели планируют подписать Лероя на правах свободного агента. Действующий контракт Сане с немецким грандом истекает летом следующего года.

Вингер играет за «Баварию» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел четыре встречи и забил один мяч. Трансферная стоимость Лероя оценивается в 70 миллионов евро.