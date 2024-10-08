«Реал» запланировал переговоры со звездой «Ливерпуля»

Руководство мадридского «Реала» рассчитывает усилиться английским латералем Трентом Александером-Арнольдом. Об этом рапортует газета Marca.

Согласно данным журналистов, «королевский» клуб намерен дождаться января, а затем начнет переговорный процесс с представителями игрока. Трент рассматривается в качестве замены испанскому защитнику Дани Карвахалю, выбывшему до конца сезона из-за повреждения колена.

Контракт 26-летнего Александера-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро. В этом сезоне защитник сыграл семь матчей в АПЛ и сделал один ассист.