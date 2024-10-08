Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»

«Я считаю тен Хага фантастическим наставником. Он брал трофеи во всех клубах, где работал, в том числе и в «МЮ». Но сейчас у тен Хага непростой период. Хочу, чтобы у него получилось все изменить. Тренеры часто теряют работу, и затем команде приходится перестраиваться с другим специалистом», - передает слова Руни портал Goal.com.