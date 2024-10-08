Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге.
«Я считаю тен Хага фантастическим наставником. Он брал трофеи во всех клубах, где работал, в том числе и в «МЮ». Но сейчас у тен Хага непростой период. Хочу, чтобы у него получилось все изменить. Тренеры часто теряют работу, и затем команде приходится перестраиваться с другим специалистом», - передает слова Руни портал Goal.com.
Под руководством нидерландского тренера «МЮ» побеждал в Кубке Англии и Кубке лиги. После семи туров текущего розыгрыша АПЛ «красные дьяволы» занимают 14-е место.
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